Оккупанты обстреляли пригород Запорожья
Россия нанесла ракетные удары по пригороду Запорожья (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)
После сирены воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Оккупанты обстреляли пригород.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Сегодня ночью вы слышали взрывы. Это были звуки обстрелов пригорода, в результате которых была повреждена инфраструктура одного из населенных пунктов области. В самом городе "прилетов" не было», - сообщил он.
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