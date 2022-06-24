Оккупанты обстреляли пригород Запорожья 24 июня, 01:28 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла ракетные удары по пригороду Запорожья (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

После сирены воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Оккупанты обстреляли пригород.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



"Сегодня ночью вы слышали взрывы. Это были звуки обстрелов пригорода, в результате которых была повреждена инфраструктура одного из населенных пунктов области. В самом городе "прилетов" не было», - сообщил он.

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