Оккупанты обстреляли Покровск баллистическими ракетами Искандер-М 16 июля, 21:16 Днем 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску (Фото:Главное управление ГСЧС в Донецкой области via Facebook)

Днем 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

«Россияне дважды ударили по мирным жителям баллистической ракетой Искандер-М. Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов», — говорится в сообщении.



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На месте работают полицейские, парамедики, взрывотехники, работники ГСЧС и медики.

Отмечено, что есть погибшие и раненые, но правоохранители пока не называют их количество.



Открыты уголовные производства по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).



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