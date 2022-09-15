Оккупанты обстреляли освобожденные районы Харьковской области, среди пострадавших есть дети — глава ОВА 15 сентября, 22:16 Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Войска РФ нанесли удары по нескольким районам Харьковской области, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Под обстрел оккупантов попали недавно освобожденные регионы.

«Сегодня на протяжении дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковской области», — пишет Синегубов в Telegram.

Глава ОВА уточнил, что оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. В результате разрушены жилые дома и есть пострадавшие.

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По его данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей 12 и 13 лет. В Изюмском районе была ранена одна женщина, и еще одна — в Харьковском.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

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