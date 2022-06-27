«Похоже на РСЗО». Оккупанты обстреляли окраину Краматорска — мэр города
Получили повреждения частный дом и гаражное помещение (Фото:Олександр Гончаренко/Facebook)
Войска РФ обстреляли окраину Краматорска Донецкой области, в результате был поврежден частный дом. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.
«Оккупанты обстреляли окраину Краматорска. Похоже на РСЗО», — пишет он.
По его данным, получили повреждения частный дом и гаражное помещение, а на месте работают спасатели.
«По предварительной информации, без жертв», — подчеркнул Гончаренко.
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