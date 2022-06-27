«Похоже на РСЗО». Оккупанты обстреляли окраину Краматорска — мэр города 27 июня, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Получили повреждения частный дом и гаражное помещение (Фото:Олександр Гончаренко/Facebook)

Войска РФ обстреляли окраину Краматорска Донецкой области, в результате был поврежден частный дом. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Оккупанты обстреляли окраину Краматорска. Похоже на РСЗО», — пишет он.

По его данным, получили повреждения частный дом и гаражное помещение, а на месте работают спасатели.

Видео дня

«По предварительной информации, без жертв», — подчеркнул Гончаренко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.