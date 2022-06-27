«Похоже на РСЗО». Оккупанты обстреляли окраину Краматорска — мэр города

27 июня, 17:08
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Получили повреждения частный дом и гаражное помещение (Фото:Олександр Гончаренко/Facebook)

Получили повреждения частный дом и гаражное помещение (Фото:Олександр Гончаренко/Facebook)

Войска РФ обстреляли окраину Краматорска Донецкой области, в результате был поврежден частный дом. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Оккупанты обстреляли окраину Краматорска. Похоже на РСЗО», — пишет он.

По его данным, получили повреждения частный дом и гаражное помещение, а на месте работают спасатели.

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«По предварительной информации, без жертв», — подчеркнул Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/565444215233503
https://www.youtube.com/embed/eaxd60A1GO4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Краматорск Донецкая область Обстрел Войска РФ

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