Оккупанты обстреляли Очаков, загорелось несколько автомобилей

12 марта, 01:55
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Очаковский районный совет (Фото:uk.wikipedia.org)

Очаковский районный совет (Фото:uk.wikipedia.org)

Российские оккупанты в ночь на 12 марта атаковали Очаков Николаевской области. В результате загорелось несколько автомобилей.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

«Вновь обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы», — отметил он.

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Шайхет рассказал, что на месте происшествия работают спасатели и полиция, устанавливаются повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Николаевская область Война в Украине Очаков Война России против Украины

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