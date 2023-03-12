Оккупанты обстреляли Очаков, загорелось несколько автомобилей 12 марта, 01:55 Очаковский районный совет (Фото:uk.wikipedia.org)

Российские оккупанты в ночь на 12 марта атаковали Очаков Николаевской области. В результате загорелось несколько автомобилей.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.



«Вновь обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы», — отметил он.

Шайхет рассказал, что на месте происшествия работают спасатели и полиция, устанавливаются повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

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