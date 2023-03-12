Оккупанты обстреляли Очаков, загорелось несколько автомобилей
Очаковский районный совет (Фото:uk.wikipedia.org)
Российские оккупанты в ночь на 12 марта атаковали Очаков Николаевской области. В результате загорелось несколько автомобилей.
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
«Вновь обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы», — отметил он.
Шайхет рассказал, что на месте происшествия работают спасатели и полиция, устанавливаются повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.