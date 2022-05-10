Российские оккупанты обстреляли две общины в Сумской области — ОВА

10 мая, 11:20
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Российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин Сумской области.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин», - заявил он.

Видео дня

По его словам, потерь нет, информация по разрушениям уточняется.

https://www.youtube.com/watch?v=69Xa2LsqVQc&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

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