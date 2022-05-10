Российские оккупанты обстреляли две общины в Сумской области — ОВА
Российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин Сумской области.
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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин», - заявил он.
По его словам, потерь нет, информация по разрушениям уточняется.
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