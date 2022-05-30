Оккупанты обстреляли Новый Буг в Николаевской области: в центре города значительные разрушения 30 мая, 04:33 Цей матеріал також доступний українською Сбитая российская ракета в Николаевской области (иллюстративное фото) (Фото:t.me/novobuzmiskrada)

В воскресенье вечером, 29 мая, оккупанты обстреляли город Новый Буг Николаевской области.

Об этом сообщили в городском совете.



Отмечается, что в центре города есть значительные разрушения.

«Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также: Российские войска обстреляли три громады в Днепропетровской области

Как отмечалось, накануне российские военные после обеда в воскресенье, 29 мая, в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

Переговоры начнутся, когда ВСУ пойдут в контрнаступление на востоке или юге – Александр Краев https://www.youtube.com/embed/a-ED2Bcn-uE

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.