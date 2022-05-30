Оккупанты обстреляли Новый Буг в Николаевской области: в центре города значительные разрушения

30 мая, 04:33
Цей матеріал також доступний українською
Сбитая российская ракета в Николаевской области (иллюстративное фото) (Фото:t.me/novobuzmiskrada)

Сбитая российская ракета в Николаевской области (иллюстративное фото) (Фото:t.me/novobuzmiskrada)

В воскресенье вечером, 29 мая, оккупанты обстреляли город Новый Буг Николаевской области.

Об этом сообщили в городском совете.

Отмечается, что в центре города есть значительные разрушения.

«Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
Российские войска обстреляли три громады в Днепропетровской области

Как отмечалось, накануне российские военные после обеда в воскресенье, 29 мая, в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

Переговоры начнутся, когда ВСУ пойдут в контрнаступление на востоке или юге – Александр Краев

https://www.youtube.com/embed/a-ED2Bcn-uE
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Николаевская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X