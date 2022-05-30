Оккупанты обстреляли Новый Буг в Николаевской области: в центре города значительные разрушения
Сбитая российская ракета в Николаевской области (иллюстративное фото) (Фото:t.me/novobuzmiskrada)
В воскресенье вечером, 29 мая, оккупанты обстреляли город Новый Буг Николаевской области.
Об этом сообщили в городском совете.
Отмечается, что в центре города есть значительные разрушения.
«Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется», – говорится в сообщении.
Как отмечалось, накануне российские военные после обеда в воскресенье, 29 мая, в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.
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