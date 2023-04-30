Террор, разрушение, смерть. Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибший 30 апреля, 20:51 Последствия вражеского обстрела (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В воскресенье, 30 апреля, оккупанты обстреляли территорию Никопольского района Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Сегодня за день враг дважды устроил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель», — говорится в сообщении.

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По словам Лысака, еще два человека — мужчина 80 лет и женщина 46 лет — получили ранения. Сейчас они находятся в стабильном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

В общем, в результате обстрела в Никополе разрушено: шесть пятиэтажек, шесть частных домов, полдесятка хозяйственных построек, два газопровода, электросети.

"Последствия еще уточняются", - сообщил глава ОВА.

26 апреля российские оккупанты обстреляли Марганец. В городе были повреждены десять жилых домов, две женщины получили ранения.