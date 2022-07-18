Оккупанты обстреляли Никополь, жителей призывают оставаться в укрытиях 18 июля, 01:28 Разрушения в жилом доме в Никополе (Фото:ГСЧС)

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что в ночь на понедельник, 18 июля, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области.



«Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов», — заявил Евтушенко.



Об ударе по городу сообщил также мэр Никополя Александр Саюк.

«Уважаемые никопольцы! Выясняем подробности, детали позже. Находитесь в укрытии! Не публикуйте фото или видео ни на одном из возможных ресурсов! Сохраняйте спокойствие и ждите следующих сообщений», — заявил мэр.



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16 июля в результате ударов РФ по Никополю Днепропетровской области погибли два человека, их тела достали из-под завалов жилого дома. Оккупанты выпустили по городу 53 ракеты.

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