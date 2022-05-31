В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов ранения получили 14 человек, среди них — ребенок

31 мая, 14:24
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Россия систематически обстреливает Николаевскую область (Фото:ГСЧС)

Россия систематически обстреливает Николаевскую область (Фото:ГСЧС)

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В результате обстрелов ранения получили 14 человек. Большинство пострадавших — гражданские.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщила Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Рашистские твари, продолжая обстреливать Николаевщину, в последние дни начали использовать наиболее подлую тактику — изгоняют самоходные артиллерийские установки из укрытий и гатят по нашим населенным пунктам, даже не прицеливаясь. Всего же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Большинство пострадавших — гражданские. К сожалению, среди пострадавших один ребенок», — написала она.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/MMfKnJEkfdM

Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Баштанском районе — Березнеговатской, Ингульской и Широковской общинах. Разрушены жилые дома, фермерское хозяйство, столовая и т. д.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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