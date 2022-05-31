В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов ранения получили 14 человек, среди них — ребенок
Россия систематически обстреливает Николаевскую область (Фото:ГСЧС)
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В результате обстрелов ранения получили 14 человек. Большинство пострадавших — гражданские.
Война России против Украины — главные события 31 мая
Об этом сообщила Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
«Рашистские твари, продолжая обстреливать Николаевщину, в последние дни начали использовать наиболее подлую тактику — изгоняют самоходные артиллерийские установки из укрытий и гатят по нашим населенным пунктам, даже не прицеливаясь. Всего же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Большинство пострадавших — гражданские. К сожалению, среди пострадавших один ребенок», — написала она.
Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Баштанском районе — Березнеговатской, Ингульской и Широковской общинах. Разрушены жилые дома, фермерское хозяйство, столовая
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.