Войска РФ обстреляли Николаевскую область, погибла женщина 13 июля, 09:37 Последствия вражеских обстрелов Николаева (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

Во вторник, 12 июля, российские войска обстреляли Баштанскую общину в Николаевской области, в результате погибла женщина.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация в Telegram.

«Вчера, 12 июля, в 11:35 были нанесены два ракетных удара по Баштанке Баштанской общины. В результате чего погибла женщина», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ведомстве заявили, что также разрушена котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке.

Также ночью в среду, 13 июля, были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины. Повреждений и пострадавших нет.

В ОВА заявили, что ориентировочно в 04:30, 13 июля, было обстреляно село Широкое Широковской общины. Обстрелы были преимущественно вне населенного пункта. Пострадавших нет.

«Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, с. Кавказ, с. Семеновка и с. Высунск», — заявили в ведомстве.

Также утром, 13 июля, ориентировочно в 05:03 обстреляли пгт Березнеговатое. Попадания были по больнице, жилым домам и за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях жилых домов уточняется.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.