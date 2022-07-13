Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО: погибли пять человек
Жертвами обстрелов оккупантов стали пять человек (Фото:Handout via REUTERS)
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО разные населенные пункты Николаевской области. Пять человек погибли.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что оккупанты нанесли 28 ударов, повреждены больница и жилые дома.
Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских, отметил он.
12 июля войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.
Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.
Позже стало известно, что ракеты оккупантов попали в два медицинских учреждения и жилые дома. 12 человек получили ранения.
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