Оккупанты обстреляли Николаевскую область из ракетного комплекса Бастион 16 октября, 09:13 Ракетный комплекс Бастион с ракетами Оникс (Фото:Википедия)

Российские оккупанты в течение 15 октября обстреливали позиции украинских военных вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении.



Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

"Противник атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса Бастион одной крылатой ракетой типа Оникс из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь", - говорится в сообщении.



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Также продолжались вражеские обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра.



По данным ОК Юг, на позиции ВСУ россияне четыре раза направляли тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.



"В течение дня продолжался обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонской области. Оккупанты били из системы залпового огня Град с левого берега. Потери и разрушение инфраструктуры уточняются", - добавили военные.

