Оккупанты обстреляли Николаевскую область из ракетного комплекса Бастион
Ракетный комплекс Бастион с ракетами Оникс (Фото:Википедия)
Российские оккупанты в течение 15 октября обстреливали позиции украинских военных вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении.
Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.
"Противник атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса Бастион одной крылатой ракетой типа Оникс из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь", - говорится в сообщении.
Также продолжались вражеские обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра.
По данным ОК Юг, на позиции ВСУ россияне четыре раза направляли тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.
"В течение дня продолжался обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонской области. Оккупанты били из системы залпового огня Град с левого берега. Потери и разрушение инфраструктуры уточняются", - добавили военные.