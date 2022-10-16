Оккупанты обстреляли Николаевскую область из ракетного комплекса Бастион

16 октября, 09:13
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Ракетный комплекс Бастион с ракетами Оникс (Фото:Википедия)

Ракетный комплекс Бастион с ракетами Оникс (Фото:Википедия)

Российские оккупанты в течение 15 октября обстреливали позиции украинских военных вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении.

Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

"Противник атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса Бастион одной крылатой ракетой типа Оникс из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также продолжались вражеские обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра.

По данным ОК Юг, на позиции ВСУ россияне четыре раза направляли тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.

"В течение дня продолжался обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонской области. Оккупанты били из системы залпового огня Град с левого берега. Потери и разрушение инфраструктуры уточняются", - добавили военные.

https://www.facebook.com/watch/?v=480141197476835
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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