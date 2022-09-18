Оккупанты обстреляли Николаев, пострадала гражданская инфраструктура — фото

18 сентября, 08:39
Поделиться:
Последствия обстрела Николаева (Фото:Сенкевич Online via Telegram)

Последствия обстрела Николаева (Фото:Сенкевич Online via Telegram)

В ночь на 18 сентября российские войска обстреляли Николаев, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«Обследуем район, который сегодня ночью попал под обстрел. Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив», – написал он.

Видео дня

Секневич пообещал полную информацию о последствиях обстрелов рассказать позже.

Читайте также:
ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов: оккупанты несут значительные потери — Генштаб
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X