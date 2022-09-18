Оккупанты обстреляли Николаев, пострадала гражданская инфраструктура — фото 18 сентября, 08:39 Последствия обстрела Николаева (Фото:Сенкевич Online via Telegram)

В ночь на 18 сентября российские войска обстреляли Николаев, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«Обследуем район, который сегодня ночью попал под обстрел. Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив», – написал он.

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Секневич пообещал полную информацию о последствиях обстрелов рассказать позже.



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