Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами

27 июня, 23:57
Обстрел Николаева, 27 июня (Фото:Александр Сенкевич / Telegram)

Обстрел Николаева, 27 июня (Фото:Александр Сенкевич / Telegram)

Вечером, 27 июня, российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

По информации Военной комендатуры обороны города, оккупанты применили Ураган.

Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли, в том числе возле остановки общественного транспорта, уточнил Сенкевич.

Видео дня
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Российская агрессия Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X