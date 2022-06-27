Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами
Обстрел Николаева, 27 июня (Фото:Александр Сенкевич / Telegram)
Вечером, 27 июня, российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
По информации Военной комендатуры обороны города, оккупанты применили Ураган.
Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли, в том числе возле остановки общественного транспорта, уточнил Сенкевич.
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