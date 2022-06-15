Оккупанты из РСЗО Ураган обстреляли Николаев: ранена одна женщина 15 июня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Вражеские снаряды пролетел через крышу дома, разрушив квартиры до второго этажа (Фото:Суспільне Николаев)

Днем в среду, 15 июня, российские оккупанты из РСЗО Ураган обстреляли один из районов Николаева. Известно об одной травмированной женщине.

Об этом сообщает Суспільне Николаев с места событий.

Под огонь оккупантов попал четырехэтажный дом. Вражеский снаряд пролетел через крышу дома, разрушив квартиры до второго этажа.

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Ранее российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.

Кроме того, оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилому дому в Николаевской области. Пятеро жителей получили ранения.

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