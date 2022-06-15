Оккупанты из РСЗО Ураган обстреляли Николаев: ранена одна женщина

15 июня, 15:44
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Вражеские снаряды пролетел через крышу дома, разрушив квартиры до второго этажа (Фото:Суспільне Николаев)

Вражеские снаряды пролетел через крышу дома, разрушив квартиры до второго этажа (Фото:Суспільне Николаев)

Днем в среду, 15 июня, российские оккупанты из РСЗО Ураган обстреляли один из районов Николаева. Известно об одной травмированной женщине.

Об этом сообщает Суспільне Николаев с места событий.

Под огонь оккупантов попал четырехэтажный дом. Вражеский снаряд пролетел через крышу дома, разрушив квартиры до второго этажа.

Видео дня

Ранее российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.

https://www.youtube.com/embed/LPTAL_j9Ves

Кроме того, оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилому дому в Николаевской области. Пятеро жителей получили ранения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Ураган Война России против Украины

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