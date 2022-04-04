Оккупанты обстреляли населенные пункты в Николаевской области: есть погибшие и раненые 4 апреля, 02:26 Цей матеріал також доступний українською Николаевская область (Фото:t.me/mykolaivskaODA /951)

При обстреле оккупантами населенных пунктов в Николаевской области были убиты и ранены мирные жители.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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В результате обстрела Николаева один человек погиб, еще 14 доставили в больницу и 11 из них поместили на лечение, в том числе и 15-летнего ребенка в состоянии средней тяжести.

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Кроме того, по данным главы ОВА, есть погибшие и раненые в результате обстрела Очакова Николаевской области. Детали Ким пока не привел.

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