Оккупанты обстреляли населенные пункты в Николаевской области: есть погибшие и раненые

4 апреля, 02:26
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Николаевская область (Фото:t.me/mykolaivskaODA /951)

Николаевская область (Фото:t.me/mykolaivskaODA /951)

При обстреле оккупантами населенных пунктов в Николаевской области были убиты и ранены мирные жители.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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В результате обстрела Николаева один человек погиб, еще 14 доставили в больницу и 11 из них поместили на лечение, в том числе и 15-летнего ребенка в состоянии средней тяжести.

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Кроме того, по данным главы ОВА, есть погибшие и раненые в результате обстрела Очакова Николаевской области. Детали Ким пока не привел.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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