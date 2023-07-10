Оккупанты обстреляли населенные пункты в Донецкой области, два человека погибли — прокуратура

10 июля, 20:09
Поделиться:
Последствия российских обстрелов (Фото:пресс-служба Донецкой областной прокуратуры)

Последствия российских обстрелов (Фото:пресс-служба Донецкой областной прокуратуры)

Россияне обстреляли населенные пункты Гостре и Авдеевка Донецкой области в понедельник, 10 июля. В результате два человека погибли и три человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

Приблизительно в 14:40 российские военные обстреляли Гостре Покровского района.

«От снарядов погиб местный житель. Также получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, среди которых отец и сын», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также приблизительно в 15:00 россияне обстреляли Авдеевку. В результате в собственном доме погиб 54-летний мужчина.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии. От взрывов повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X