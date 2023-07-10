Оккупанты обстреляли населенные пункты в Донецкой области, два человека погибли — прокуратура 10 июля, 20:09 Последствия российских обстрелов (Фото:пресс-служба Донецкой областной прокуратуры)

Россияне обстреляли населенные пункты Гостре и Авдеевка Донецкой области в понедельник, 10 июля. В результате два человека погибли и три человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

Приблизительно в 14:40 российские военные обстреляли Гостре Покровского района.

«От снарядов погиб местный житель. Также получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, среди которых отец и сын», — говорится в сообщении.

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Также приблизительно в 15:00 россияне обстреляли Авдеевку. В результате в собственном доме погиб 54-летний мужчина.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии. От взрывов повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.