Оккупанты обстреляли многоэтажки в Запорожской области: двое погибших, четверо раненых
Оккупанты обстреляли многоэтажки в Ореховом Запорожской области (Фото:Запорожская областная военная администрация)
Российские оккупанты накануне обстреливали гражданскую инфраструктуру в Ореховом Запорожской области.
Война России против Украины — главные события 2 мая
Как сообщили в Запорожской ОВА, оккупанты попали в многоэтажные дома.
В результате обстрелов четыре человека с травмами различной тяжести попали в больницы, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.