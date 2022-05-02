Оккупанты обстреляли многоэтажки в Запорожской области: двое погибших, четверо раненых

2 мая, 10:12
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Оккупанты обстреляли многоэтажки в Ореховом Запорожской области (Фото:Запорожская областная военная администрация)

Оккупанты обстреляли многоэтажки в Ореховом Запорожской области (Фото:Запорожская областная военная администрация)

Российские оккупанты накануне обстреливали гражданскую инфраструктуру в Ореховом Запорожской области.

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Как сообщили в Запорожской ОВА, оккупанты попали в многоэтажные дома.

В результате обстрелов четыре человека с травмами различной тяжести попали в больницы, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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