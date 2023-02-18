Российские войска утром массово обстреляли Луганскую область — ОВА 18 февраля, 19:00 Россияне обстреляли Луганскую область, есть раненая (Фото:Луганская ОВА/Telegram)

В субботу, 18 февраля, в результате массированного обстрела в Луганской области пожилая женщина получила контузию, разрушены дома.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

«Огонь по населенному пункту в Сватовском районе захватчики в очередной раз открыли 18 февраля около 8:00. В результате обстрелов разрушены два частных дома. Один из них полностью уничтожен из-за возгорания», — говорится в сообщении.

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Также местная жительница 1938 г. рождения получила контузию. Первую помощь ему оказали военные медики. Впоследствии сотрудники ГУ ЧП пострадавшую доставили в больницу Донецкой области.

В Луганской области наивысшая интенсивность боевых действий наблюдается на Кременском направлении. Российские войска стянули сюда большое количество техники и живой силы.

Какой бы напряженной ни была ситуация, Силы обороны Украины контролируют ситуацию.