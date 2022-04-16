Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод — глава ОВА 16 апреля, 15:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уже не первый раз обстреливают этот завод (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

Российские войска обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, поднялся пожар на площади 5000 кв. м.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Еще утром орки ударили по нефтяному предприятию, поднялся пожар на 5000 кв. м, тушение продолжается. Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты метят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама», — написал Гайдай.

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В то же время, по словам главы ОВА, россияне продолжают обстреливать жилые кварталы Лисичанска.

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