Оккупанты обстреляли лечебные заведения и жилые дома в Николаеве — мэр 4 сентября, 08:36 Россияне обстреливают гражданские объекты в Николаеве (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Россияне в ночь на воскресенье, 4 сентября, обстреляли гражданские объекты в Николаеве, сообщил в Telegram мэр Александр Сенкевич.



«Оккупанты не изменяют себе и продолжают терроризировать мирных жителей. Сегодня ночью под их обстрелы попали лечебные заведения и жилые дома в Николаеве. Сейчас на местах работают коммунальщики и аварийные бригады. Есть повреждения электросети и водопровода», — написал Сенкевич.

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Отмечено, что подробная информация о последствиях обстрела будет позже.

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