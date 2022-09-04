Оккупанты обстреляли лечебные заведения и жилые дома в Николаеве — мэр

4 сентября, 08:36
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Россияне обстреливают гражданские объекты в Николаеве (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Россияне обстреливают гражданские объекты в Николаеве (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Россияне в ночь на воскресенье, 4 сентября, обстреляли гражданские объекты в Николаеве, сообщил в Telegram мэр Александр Сенкевич.

«Оккупанты не изменяют себе и продолжают терроризировать мирных жителей. Сегодня ночью под их обстрелы попали лечебные заведения и жилые дома в Николаеве. Сейчас на местах работают коммунальщики и аварийные бригады. Есть повреждения электросети и водопровода», — написал Сенкевич.

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Отмечено, что подробная информация о последствиях обстрела будет позже.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаев Александр Сенкевич Война России против Украины

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