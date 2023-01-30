Оккупанты обстреляли жилой квартал в Курахово

30 января, 17:49
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Россияне атаковали жилой квартал в Курахово (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Россияне атаковали жилой квартал в Курахово (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В понедельник, 30 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Сообщается, что захватчики атаковали жилой квартал. Так, были повреждены пятиэтажный и двухэтажный дома, а также три частных дома.

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Курахово почти каждый день страдает от вражеских обстрелов — россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Курахово Война России против Украины

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