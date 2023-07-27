Оккупанты обстреляли Купянский район, пострадали пять человек

27 июля, 23:57
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Работа ПВО (Фото:facebook.com/PvkCente)

Работа ПВО (Фото:facebook.com/PvkCente)

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела получили ранения пять человек.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские захватчики обстреляли село Новоосиново около 21:15. В результате атаки пострадали пять гражданских: три женщины и два мужчины.

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Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Россияне попали в частный жилой дом.

«Детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте», — заявил Синегубов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Война России против Украины

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