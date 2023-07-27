Оккупанты обстреляли Купянский район, пострадали пять человек
Работа ПВО (Фото:facebook.com/PvkCente)
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела получили ранения пять человек.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российские захватчики обстреляли село Новоосиново около 21:15. В результате атаки пострадали пять гражданских: три женщины и два мужчины.
Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Россияне попали в частный жилой дом.
«Детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте», — заявил Синегубов.