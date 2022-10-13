Оккупанты обстреляли Криворожский район из РСЗО 13 октября, 22:58 Лукашук отметил, что люди в результате обстрелов не пострадали (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Российские оккупанты в четверг, 13 октября, обстреляли Криворожский район из РСЗО.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

«После обеда оккупанты ударили по Криворожскому району: Апостоловскую громаду обстреляли из РСЗО, есть повреждения зданий», — написал он.

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Лукашук отметил, что люди в результате обстрелов не пострадали. По его данным, во всех других районах области день прошел без обстрелов.

Также глава облсовета сообщил, что спасатели Днепропетровской области продолжают работу по разминированию территорий и за 13 октября были уничтожены 25 боеприпасов в Днепропетровской области и еще 67 — в Херсонской области.

«Война окончится нашей Победой. Благодаря ВСУ, президенту и каждому, кто сегодня присоединился к борьбе», — пишет он.