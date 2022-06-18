Оккупанты выпустили около шести ракет по объектам инфраструктуры Кременчуга 18 июня, 05:49 Цей матеріал також доступний українською Ракеты попали по объектам инфраструктуры города (Фото:t.me/DMYTROLUNIN/)

Утром, 18 июня, российские войска нанесли ракетные удары по городу Кременчуг Полтавской области. Ракеты попали по объектам инфраструктуры города.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.



По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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По словам Лунина, подробности о поврежденных объектах будут названы позже. О пострадавших в результате ракетного удара не сообщается.

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