Оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300 — фото 11 сентября, 10:31 Последствия обстрела Краматорска (Фото:Александр Гончаренко via Telegram)

В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

«Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города», – написал он.

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В Донецкой области оккупанты за сутки убили десять мирных жителей, еще 19 ранены.



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