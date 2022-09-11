Оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300 — фото

11 сентября, 10:31
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Последствия обстрела Краматорска (Фото:Александр Гончаренко via Telegram)

Последствия обстрела Краматорска (Фото:Александр Гончаренко via Telegram)

В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

«Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города», – написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0mkieEnTu1DGdNjo9bTTbjTxAwVhF1h3jE8SH6VTi4jxCYgWXZdDEC4qgYmCzfxuWl

В Донецкой области оккупанты за сутки убили десять мирных жителей, еще 19 ранены.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины

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