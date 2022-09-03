Девятилетний мальчик погиб, 10 человек пострадали. Оккупанты обстреляли Зеленодольск из Ураганов 3 сентября, 18:32 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Valentyn Reznichenko via Telegram/via REUTER)

Войска РФ обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области из Ураганов с использованием кассетных снарядов. В результате этого 9-летний мальчик погиб, а 10 человек пострадали.

Как сообщает оперативная группировка войск Каховка в Facebook, в селе Большая Костромка удар пришелся по открытой поверхности, без человеческих потерь. В Зеленодольске повреждены жилые дома, административные здания, объекты промышленной инфраструктуры.

Видео дня

«В результате обстрела пострадали девять человек», — говорилось в сообщении.

Позже глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко сообщил, что девятилетний мальчик погиб в результате вражеских обстрелов, число пострадавших достигло 10.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.