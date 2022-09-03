Девятилетний мальчик погиб, 10 человек пострадали. Оккупанты обстреляли Зеленодольск из Ураганов

3 сентября, 18:32
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Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Valentyn Reznichenko via Telegram/via REUTER)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Valentyn Reznichenko via Telegram/via REUTER)

Войска РФ обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области из Ураганов с использованием кассетных снарядов. В результате этого 9-летний мальчик погиб, а 10 человек пострадали.

Как сообщает оперативная группировка войск Каховка в Facebook, в селе Большая Костромка удар пришелся по открытой поверхности, без человеческих потерь. В Зеленодольске повреждены жилые дома, административные здания, объекты промышленной инфраструктуры.

Видео дня

https://www.facebook.com/ouvKakhovka/posts/pfbid036XyXwrXxaGky4ppjTsrA4LyfUCqub92ER5ZcMfb6cUAEJEzoMNEJVSXoCsEbhRBMl

«В результате обстрела пострадали девять человек», — говорилось в сообщении.

https://www.facebook.com/ouvKakhovka/posts/pfbid0ZSi5cgcrArrLFpk2kVVFKH8rqtiwyKeEZyFvkpf83PMurtXTxQj951SU5Fj1m2yl

Позже глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко сообщил, что девятилетний мальчик погиб в результате вражеских обстрелов, число пострадавших достигло 10.

https://www.youtube.com/embed/uaSZE2-lXjg
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Обстрел Раненые Днепропетровская область Война России против Украины

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