«Предварительно — РСЗО». Оккупанты обстреляли один из районов Харькова, есть погибшие и пострадавшие

7 июля, 19:09
Обломки ракеты (иллюстративное фото) (Фото:news.pn/via REUTERS)

Обломки ракеты (иллюстративное фото) (Фото:news.pn/via REUTERS)

Войска РФ обстреляли один из районов Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено 19:15. В полиции уточнили, что оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова. В результате по их данным, погибли три человека и пять получили ранения.

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«По предварительным данным, наш город обстрелян РСЗО Ураган, осколочно-фугасные снаряды», — сообщает полиция в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5264485156970662&id=100002276907245

«Предварительно — реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали 3 человека», — написал Синегубов в Telegram.

Синегубов призвал жителей Харькова быть максимально осторожными и без необходимости не находиться на улицах города.

«Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру», — добавил он.

Волонтер Наталья Попова сообщила в Facebook, что в результате обстрела погибли два мирных жителя и четыре человека пострадали.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/5249353548480588
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Войска РФ ежедневно обстреливают жилые районы Харькова. Синегубов говорил, что «Харьков и область для врага принципиальны». По его словам, оккупанты могут атаковать город с севера, а также с северо-восточного направления, но область каждый день работает над усилением обороноспособности.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьков Войска РФ Олег Синегубов

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