Оккупанты обстреляли из Градов Авдеевский коксохимический завод
Оккупанты попали на территорию Авдеевского коксохимического завода (Фото:Донецкая областная прокуратура via Facebook)
В Донецкой области российские оккупанты из реактивной системы залпового огня Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода.
Об этом сообщила в Facebook Донецкая областная прокуратура.
«Пять снарядов РСЗО Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена», — говорится в сообщении.
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