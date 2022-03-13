Оккупанты обстреляли из Градов Авдеевский коксохимический завод 13 марта, 20:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты попали на территорию Авдеевского коксохимического завода (Фото:Донецкая областная прокуратура via Facebook)

В Донецкой области российские оккупанты из реактивной системы залпового огня Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщила в Facebook Донецкая областная прокуратура.

«Пять снарядов РСЗО Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена», — говорится в сообщении.

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