Оккупанты обстреляли из Градов Авдеевский коксохимический завод

13 марта, 20:18
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Оккупанты попали на территорию Авдеевского коксохимического завода (Фото:Донецкая областная прокуратура via Facebook)

Оккупанты попали на территорию Авдеевского коксохимического завода (Фото:Донецкая областная прокуратура via Facebook)

В Донецкой области российские оккупанты из реактивной системы залпового огня Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщила в Facebook Донецкая областная прокуратура.

«Пять снарядов РСЗО Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/3836612963231492
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Авдеевка Авдеевский коскохимический завод Война России против Украины

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