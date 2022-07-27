Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова ракетами С-300
Запуск ракеты из ЗРК С-300 (Фото:armyinform.com.ua)
Российские военные утром, 26 июля, обстреляли Индустриальный район Харькова. Спасатели уже разбирают завалы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, было два "прилета" ракетами С-300.
«Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось, чтобы так и было», — сообщил Терехов.
В ночь на вторник, 26 июля, российские войска атаковали один из районов, приближенных к центру Харькова.
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