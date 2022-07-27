Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова ракетами С-300 27 июля, 06:08 Запуск ракеты из ЗРК С-300 (Фото:armyinform.com.ua)

Российские военные утром, 26 июля, обстреляли Индустриальный район Харькова. Спасатели уже разбирают завалы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



По его словам, было два "прилета" ракетами С-300.

«Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось, чтобы так и было», — сообщил Терехов.

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В ночь на вторник, 26 июля, российские войска атаковали один из районов, приближенных к центру Харькова.

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