Оккупанты обстреляли художественный музей в Херсоне: появились фото последствий 30 ноября, 12:00 Оккупанты обстреляли художественный музей имени Алексея Шовкуненко в Херсоне (Фото:Юрий Соболевский/Telegram)

Утром в среду, 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Российская Федерация — страна, которая воюет не только с больницами, но и музеями», — написал он.

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Соболевский также показал фото последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские оккупанты 18 раз обстреляли Херсонскую область. Четыре человека пострадали.