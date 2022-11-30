Оккупанты обстреляли художественный музей в Херсоне: появились фото последствий

30 ноября, 12:00
Поделиться:
Оккупанты обстреляли художественный музей имени Алексея Шовкуненко в Херсоне (Фото:Юрий Соболевский/Telegram)

Оккупанты обстреляли художественный музей имени Алексея Шовкуненко в Херсоне (Фото:Юрий Соболевский/Telegram)

Утром в среду, 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Российская Федерация — страна, которая воюет не только с больницами, но и музеями», — написал он.

Видео дня

Соболевский также показал фото последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские оккупанты 18 раз обстреляли Херсонскую область. Четыре человека пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=HOxBZeupVcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Музей Херсон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X