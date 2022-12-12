Россия продолжает террор. Оккупанты обстреляли Херсон, есть погибшая и раненые 12 декабря, 13:16 Последствия российского обстрела Херсона, 12 декабря (Фото:Херсонская областная прокуратура / Facebook)

В понедельник, 12 декабря, российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсону и его пригороду. В результате вражеского обстрела погибла женщина, четверо человек получили травмы.

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

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По предварительным данным, обстрел осуществлялся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

10 декабря оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за российских обстрелов два человека погибли, еще пятеро жителей получили ранения разной степени тяжести.