Россия продолжает террор. Оккупанты обстреляли Херсон, есть погибшая и раненые

12 декабря, 13:16
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Последствия российского обстрела Херсона, 12 декабря (Фото:Херсонская областная прокуратура / Facebook)

Последствия российского обстрела Херсона, 12 декабря (Фото:Херсонская областная прокуратура / Facebook)

В понедельник, 12 декабря, российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсону и его пригороду. В результате вражеского обстрела погибла женщина, четверо человек получили травмы.

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

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По предварительным данным, обстрел осуществлялся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/pfbid02WpQW4VHuFC1NDFKCdbNAZffvJWRe3QVcoqpVaT5L4rQWmsBYukjRSxZLRbfTWmS9l

10 декабря оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за российских обстрелов два человека погибли, еще пятеро жителей получили ранения разной степени тяжести.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины

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