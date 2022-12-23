Российские оккупанты обстреляли Херсон фосфорными бомбами в пятницу — Центр нацсопротивления
Последствия российского обстрела Херсона, 23 декабря (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)
В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты нанесли по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили ВСУ.
В ЦНС напомнили, что применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.
«Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население», — подчеркивает Центр.
В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон. По меньшей мере погибли двое мирных жителей.
В среду, 21 декабря, оккупационные войска РФ около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шесть ранены.