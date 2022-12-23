Российские оккупанты обстреляли Херсон фосфорными бомбами в пятницу — Центр нацсопротивления

23 декабря, 20:07
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Последствия российского обстрела Херсона, 23 декабря (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Последствия российского обстрела Херсона, 23 декабря (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты нанесли по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили ВСУ.

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В ЦНС напомнили, что применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.

«Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население», — подчеркивает Центр.

https://www.youtube.com/watch?v=ydV1_15o3eY&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон. По меньшей мере погибли двое мирных жителей.

В среду, 21 декабря, оккупационные войска РФ около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шесть ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=aEOU_INOvsw&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Фосфорные бомбы Российская агрессия Херсон Военные преступления РФ Война России против Украины

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