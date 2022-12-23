Российские оккупанты обстреляли Херсон фосфорными бомбами в пятницу — Центр нацсопротивления 23 декабря, 20:07 Последствия российского обстрела Херсона, 23 декабря (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты нанесли по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили ВСУ.

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В ЦНС напомнили, что применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.

«Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население», — подчеркивает Центр.

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон. По меньшей мере погибли двое мирных жителей.

В среду, 21 декабря, оккупационные войска РФ около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шесть ранены.