Российский террор. Оккупанты обстреляли Херсон, есть жертвы 23 декабря, 13:43 Последствия российского удара по Херсону, 23 декабря (Фото:Офис генерального прокурора)

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон. По меньшей мере погибли трое мирных жителей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате утреннего обстрела города погибли двое мирных жителей. Также были повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

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Днем, около 13:10, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что россияне обстреляли Корабельный район города. В результате вражеского обстрела погиб мужчина.

Последствия российского удара по Херсону, 23 декабря / Фото: Офис генпрокурора

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также отметил, что под обстрел попала территория детсада. Взрывной волной и обломками в здании выбило окна.



Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и его пригород.

В среду, 21 декабря, оккупационные войска РФ около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шесть ранены.

