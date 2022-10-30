Оккупанты обстреляли Харьковскую область: поврежден промышленный объект, есть пострадавшая 30 октября, 09:55 Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов via Telegram)

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Купянск, населенные пункты Волчанской общины, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.



Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Купянске в результате вражеских обстрелов в Купянске поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

