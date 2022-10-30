Оккупанты обстреляли Харьковскую область: поврежден промышленный объект, есть пострадавшая
Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов via Telegram)
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Купянск, населенные пункты Волчанской общины, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Купянске в результате вражеских обстрелов в Купянске поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.