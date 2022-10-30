Оккупанты обстреляли Харьковскую область: поврежден промышленный объект, есть пострадавшая

30 октября, 09:55
Поделиться:
Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов via Telegram)

Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов via Telegram)

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Купянск, населенные пункты Волчанской общины, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, в Купянске в результате вражеских обстрелов в Купянске поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Читайте также:
Россияне ночью обстреляли Никополь из артиллерии: есть разрушения
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X