Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненый — глава ОВА

27 августа, 21:28
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Оккупанты атаковали Харьковскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Оккупанты атаковали Харьковскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В субботу, 27 августа, россияне обстреляли из РСЗО Золочев и Донец Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина 52 года. В Донце ранение получил 49-летний мужчина», — написал он.

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Вечером 27 августа оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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