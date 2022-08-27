Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненый — глава ОВА
Оккупанты атаковали Харьковскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
В субботу, 27 августа, россияне обстреляли из РСЗО Золочев и Донец Харьковской области.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина 52 года. В Донце ранение получил 49-летний мужчина», — написал он.
Вечером 27 августа оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова.
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