Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненый — глава ОВА 27 августа, 21:28 Оккупанты атаковали Харьковскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В субботу, 27 августа, россияне обстреляли из РСЗО Золочев и Донец Харьковской области.



Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина 52 года. В Донце ранение получил 49-летний мужчина», — написал он.



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Вечером 27 августа оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова.



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