Оккупанты обстреляли Харьков: погибли четыре человека, еще семь ранены
Жертвами обстрела стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
Российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего погибли четыре человека, еще семь пострадали.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется», — отметил он.
Глава ОВА призвал не покидать убежища.
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