Оккупанты обстреляли Харьков: погибли четыре человека, еще семь ранены

26 мая, 15:30
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Жертвами обстрела стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Жертвами обстрела стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего погибли четыре человека, еще семь пострадали.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется», — отметил он.

Видео дня

Глава ОВА призвал не покидать убежища.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Война России против Украины

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