Оккупанты обстреляли Харьков: погибли четыре человека, еще семь ранены 26 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Жертвами обстрела стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего погибли четыре человека, еще семь пострадали.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется», — отметил он.

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Глава ОВА призвал не покидать убежища.

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