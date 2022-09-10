Оккупанты обстреляли Харьков, есть погибший и раненые

10 сентября, 19:51
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Последствия обстрелов Харькова российскими войсками, 9 сентября (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Последствия обстрелов Харькова российскими войсками, 9 сентября (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В субботу вечером, 10 сентября, россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. По последним данным, один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

«Есть информация об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Холодногорского района. Пострадали несколько частных домов, в одном из них пожар», — написал он.

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По словам Терехова, известно о двух прилетах.

«Предварительно один по жилому дому, второй — по административно-производственному помещению», — отметил он.

Позже Терехов добавил, что обстрелы Холодногорского района продолжаются.

«Снова прилет и снова по частному дому. Там пожар. Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, Холодногорский район обстреляли около 18:30 из РСЗО.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Харьков Олег Синегубов Игорь Терехов Война России против Украины

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