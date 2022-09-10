Оккупанты обстреляли Харьков, есть погибший и раненые 10 сентября, 19:51 Последствия обстрелов Харькова российскими войсками, 9 сентября (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В субботу вечером, 10 сентября, россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. По последним данным, один человек погиб, еще двое пострадали.



Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.



«Есть информация об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Холодногорского района. Пострадали несколько частных домов, в одном из них пожар», — написал он.



Видео дня

По словам Терехова, известно о двух прилетах.



«Предварительно один по жилому дому, второй — по административно-производственному помещению», — отметил он.



Позже Терехов добавил, что обстрелы Холодногорского района продолжаются.

«Снова прилет и снова по частному дому. Там пожар. Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, Холодногорский район обстреляли около 18:30 из РСЗО.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.