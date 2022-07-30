Оккупанты ударили двумя ракетами по Харькову: в здании учебного заведения начался пожар
Обстрел Харькова 21 июля (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Российские войска ночью 30 июля ударили ракетами по Харькову. Зафиксирован вражеский «прилет» в Слободской район.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам первый взрыв был около трех часов ночи.
«Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС», — говорится в сообщении.
О пострадавших нет информации.
«Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело — сейчас выясняем», — сообщил Терехов
Днем ранее российские военные обстреляли центральную часть Харькова. Было зафиксировано два «прилета», в частности в здания и одно из высших учебных заведений.
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