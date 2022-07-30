Оккупанты ударили двумя ракетами по Харькову: в здании учебного заведения начался пожар 30 июля, 06:35 Обстрел Харькова 21 июля (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска ночью 30 июля ударили ракетами по Харькову. Зафиксирован вражеский «прилет» в Слободской район.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



По его словам первый взрыв был около трех часов ночи.

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«Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС», — говорится в сообщении.

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О пострадавших нет информации.

«Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело — сейчас выясняем», — сообщил Терехов

Днем ранее российские военные обстреляли центральную часть Харькова. Было зафиксировано два «прилета», в частности в здания и одно из высших учебных заведений.

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