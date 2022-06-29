Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову, начался пожар 29 июня, 00:31 Российский снаряд в Харькове (иллюстративный фото) (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером, 28 июня. Это привело к пожару в южной части города.

Об этом сообщает Суспильне Харьков.



По данным корреспондента, пожар начался после того, как был слышен второй взрыв в городе.

Очевидцы сообщали о взрывах примерно в промежутке 22:50 - 23:05.

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Около 23:45 военная администрация отменила сигналы воздушной тревоги.

Фото: Инфографика: НВ

В спецподразделении Кракен показали, как вместе с разведкой освобождали поселок, из которого обстреливали Харьков https://www.youtube.com/embed/h_211inrB0U

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