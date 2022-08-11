В Харькове зафиксировали четыре «прилета», одна ракета попала во двор дома
Обстрел Харькова 1 августа (Фото:t.me/ihor_terekhov)
В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил о четырех «прилетах».
Также есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе.
«Повторю — жилого дома! О пострадавших на данный момент не сообщается», — заявил Терехов.
Обстрелы Харькова. Мы работаем, мы живем, мы держимся, Харьков победит – мэр Терехов
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