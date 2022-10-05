Оккупанты обстреляли Гуляйполе, погибли заместитель главы общины и руководитель КП
Россияне нанесли ракетный удар по Гуляйполю (Фото:Александр Старух via Facebook)
В результате российского ракетного удара по городу Гуляйполе в Запорожской области погибли заместитель главы местной общины и руководитель коммунального предприятия.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
«В результате ракетного обстрела города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель председателя местной общины, и руководитель КП Благоустройствосервис Александр Анатольевич Косаренко. Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших», — написал он.
Глава ОВА отметил, что они до последнего были на своих рабочих местах.
«Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе», — добавил Старух.