Оккупанты обстреляли Гуляйполе, погибли заместитель главы общины и руководитель КП 5 октября, 13:47 Россияне нанесли ракетный удар по Гуляйполю (Фото:Александр Старух via Facebook)

В результате российского ракетного удара по городу Гуляйполе в Запорожской области погибли заместитель главы местной общины и руководитель коммунального предприятия.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

«В результате ракетного обстрела города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель председателя местной общины, и руководитель КП Благоустройствосервис Александр Анатольевич Косаренко. Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших», — написал он.

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Глава ОВА отметил, что они до последнего были на своих рабочих местах.



«Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе», — добавил Старух.