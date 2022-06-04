Оккупанты обстреляли Горскую общину, погибли четыре человека — Гайдай 4 июня, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОВА via Facebook)

В результате обстрела российскими войсками Горской общины погибли четыре человека. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В городе Горское 3 июня от обстрелов погибли мать с ребенком. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горского», — написал Гайдай.

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Кроме того, есть раненые и в Северодонецке, где россияне несут потери, но продолжают штурмовать город.

«Снова пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост. Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. На счастье, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка», — добавил глава ОВА.

Отмечено, что за сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горском — восемь домов, в Новоивановке — семь, во Врубовке — шесть. Также есть разрушение жилого фонда в Метелкино.

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