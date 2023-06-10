Оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области, погибла семейная пара 10 июня, 19:27 Россияне обстреляли Орехов (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

В субботу, 10 июня, оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области, в результате чего погибли два человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram.

Он отметил, что захватчики попали в частный дом. Во дворе погибла семейная пара — 58-летний мужчина и 54-летняя женщина.

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Также в Преображенке 77-летний мужчина получил минно-взрывные травмы. Его госпитализировали.

В пятницу, 9 июня, российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Погибли два человека, еще двое получили ранения.