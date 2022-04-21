Оккупанты залповым огнем обстреляли город и село под Кривым Рогом
Александр Вилкул (Фото:facebook.com/OleksandrVilkul)
Вечером в четверг, 20 апреля, российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня город и село Зеленодольской территориальной громады Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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Он отметил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области русских войск нет.
«Дальний периметр обороны на южном направлении проходит внутри Херсонской области, там идут бои. И постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольска Криворожского района», — сказал председатель ВА Кривого Рога.
По его словам, примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, несколько позже — село Большая Костромка.
«Есть проблемы с энергообеспечением. Работают Вооруженные силы, спасатели, последствия уточняются», — сообщил Вилкул.
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