Оккупанты обстреляли Энергодар, большая часть города осталась без света — мэр
Энергодар (Фото:t.me/orlovdmytroEn)
Утром 30 октября российские военные обстреляли Энергодар Запорожской области. Часть города осталась без электричества.
Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов в Telegram.
«Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города осталась без света. Предварительно – попали в одну из подстанций», — написал Орлов.