Оккупанты обстреляли Энергодар, большая часть города осталась без света — мэр

30 октября, 09:30
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Энергодар (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

Энергодар (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

Утром 30 октября российские военные обстреляли Энергодар Запорожской области. Часть города осталась без электричества.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов в Telegram.

«Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города осталась без света. Предварительно – попали в одну из подстанций», — написал Орлов.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Электроэнергия Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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