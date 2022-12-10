Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, четверо раненых — глава ОВА

10 декабря, 08:24
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Последствия российского обстрела (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОВА)

Последствия российского обстрела (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОВА)

В ночь на субботу, 10 декабря, российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины в Днепропетровской области, четверо пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома», — говорится в сообщении.

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Еще два человека — 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

По словам главы ОВА, в городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

«В Марганецкой общине люди уцелели. В других районах ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций», – добавил Резниченко.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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