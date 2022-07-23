Российские войска обстреляли две громады Сумской области 23 июля, 00:11 Обстрел Сумской области 20 июля (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

В пятницу, 22 июля, российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области. Огонь вели из артиллерии и минометов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



После 14:00 под артиллерийский обстрел попала Шалыгинская громада. Было 5 «прилетов».

После 21:00 был минометный обстрел Краснопольской громады.

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Обошлось без жертв и разрушений.

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