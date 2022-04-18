Пострадал ребенок. Оккупанты обстреляли два населенных пункта в Запорожской области 18 апреля, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий оккупантов (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

Оккупанты 18 апреля обстреляли населенные пункты Орехов и Преображенка в Запорожской области. Об это сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, оккупанты обстреляли из Градов и артиллерийских средств поражения город Орехов и село Преображенка Пологовского района Запорожской область.

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«Вражеской атакой поражены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших есть ребенок. В настоящее время 14-летняя девочка с телесными повреждениями доставлена ​​в больницу», — говорится в сообщении прокуратуры.

В воскресенье, 17 апреля, оккупанты также обстреливали населенные пункты в Запорожской области.

Российские войска применяют танки, бронетранспортеры, пехоту, а также ведут обстрелы населенных пунктов области авиацией, реактивными системами залпового огня Град, ствольной артиллерией, 120-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами.

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